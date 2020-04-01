Ünlü bilim insanı koronavirüsten hayatını kaybetti

İLETİŞİM BAŞKANI: KAMPANYA İÇİN MAAŞTAN KESİNTİ YAPILMASI TASVİP EDİLEMEZ İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.