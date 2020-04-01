Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü öğrenci yurduna yerleştirildi
|01 Nisan 2020 19:26
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Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.
Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro-Ro gemisiyle gelen 17 tır şoförü, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle önceden boşaltılan yurda götürüldü.
Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı şoförler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurtta kalanlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.
Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a 22 Mart'ta gelen gemi mürettebatı ile tır şoförlerinin arasında bulunduğu 51 kişi ile 28 Mart'ta gelen 34 ve 29 Mart'ta gelen 18 tır şoförü de aynı yurda yerleştirilmişti.
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