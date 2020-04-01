Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu belli oldu!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu sabah corona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından ünlü oyuncun test sonucu " negatif " çıktı.
|01 Nisan 2020 19:39
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu sabah corona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından ünlü oyuncun test sonucu " negatif " çıktı.
15 gündür eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz'daki çiftlik evinde karantinaya giren Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı.
Koronavirüsünden şüphelenen ünlü oyuncunun test sonucu çıktı. Yapılan tetkiklerin ardından Kıvanç Tatltuğ'un corona virüs testi " negatif " çıktı.
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir..Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor,başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim..
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