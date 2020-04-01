Kırklareli Sağlık Müdürü, evinde izole altında olacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.
|01 Nisan 2020 20:12
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.
Kırklareli Devlet Hastanesinde 5 gündür tedavi gören Cerit, taburcu edildi.
Cerit, bir süre evinde izole altında olacak.
Dün, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.Vali'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı
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