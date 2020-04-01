Bakan Koca: İstifa sonrası dönüş kurası açabiliriz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bir soru üzerine, "istifa sonrası dönüş kurası açabiliriz" dedi.
|01 Nisan 2020 20:30
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
Bakan Koca, memurlar.net'in "Göreve dönmek isteyen sağlık personeli var, istifa sonrası dönüş kurası açmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Çok rahat açarız" şeklinde bir yanıt verdi.
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