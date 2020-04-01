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Selimiye Camisi'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı

 01 Nisan 2020 20:40
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Selimiye Camisi'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı

Türk-İslam eserlerinin zirve eserlerinden Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden mahya asılması talebi üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi 2 gün içinde İstanbul'daki atölyede mahyayı hazırladı.

Bugün Edirne'ye gelen mahya ekibi, şiddetli rüzgara rağmen mahyayı Selimiye Camisi'nin minareleri arasına astı.

Yaklaşık 170 ampulle hazırlanan 30 metre enindeki "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya, yatsı vakti okunan ezanla birlikte yakıldı.
Anadolu Ajansı
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