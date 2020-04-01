Selimiye Camisi'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı
|01 Nisan 2020 20:40
|Yazdır
Türk-İslam eserlerinin zirve eserlerinden Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden mahya asılması talebi üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi 2 gün içinde İstanbul'daki atölyede mahyayı hazırladı.
Bugün Edirne'ye gelen mahya ekibi, şiddetli rüzgara rağmen mahyayı Selimiye Camisi'nin minareleri arasına astı.
Yaklaşık 170 ampulle hazırlanan 30 metre enindeki "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya, yatsı vakti okunan ezanla birlikte yakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yol kontrolünde koronavirüs şüphesi taşıyan bir kişi karantinaya alındı
01 Nisan 2020 18:52
|Evinden çıkamayan yaşlıların ayağına doktor ve hemşire hizmeti
01 Nisan 2020 18:42
|Ağrı'da 7 köyün karantinaya alındığı iddiasına valilikten yalanlama
01 Nisan 2020 18:37
|Kampanya'ya 58 dönümlük arsasını hibe etti
01 Nisan 2020 18:31
|Bu ilçelerde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
01 Nisan 2020 18:27
|Çankırı'nın Aliözü köyündeki karantina tedbirleri kaldırılıyor
01 Nisan 2020 17:48
|Başkentte toplu taşıma seferlerine koronavirüs düzenlemesi
01 Nisan 2020 16:35
|Kırklareli'nde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personeli taburcu edildi
01 Nisan 2020 16:21
|Kırşehir Valiliğinden 'koronavirüs vaka sayısı ve karantina' paylaşımına yalanlama
01 Nisan 2020 15:30
|Valilikten 'İkinci bir uyarıya kadar evlerinizden çıkmayınız' uyarısı
01 Nisan 2020 15:17