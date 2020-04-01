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Sağlık Bakanı, çok yaklaşan görevliyi uyardı: Yaklaşma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine çok yaklaşan görevliyi "Fazla yaklaşma" diyerek uyardı
 01 Nisan 2020 20:57
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Sağlık Bakanı, çok yaklaşan görevliyi uyardı: Yaklaşma

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca, toplantının başlangıç bölümünde kendisine çok yaklaşan görevliye "Bana fazla yaklaşma" diyerek uyardı. Bakan Koca'nın canlı yayında gerçekleşen bu tavrı herkese örnek olmalı

Memurlar.Net
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