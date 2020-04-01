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Sağlık Bakanı, çok yaklaşan görevliyi uyardı: Yaklaşma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine çok yaklaşan görevliyi "Fazla yaklaşma" diyerek uyardı
|01 Nisan 2020 20:57
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
Bakan Koca, toplantının başlangıç bölümünde kendisine çok yaklaşan görevliye "Bana fazla yaklaşma" diyerek uyardı. Bakan Koca'nın canlı yayında gerçekleşen bu tavrı herkese örnek olmalı
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