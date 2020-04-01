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Kılıçdaroğlu'ndan Taşçıoğlu'nun ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ailesini arayarak, başsağlığı diledi.
 01 Nisan 2020 21:09
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Kılıçdaroğlu'ndan Taşçıoğlu'nun ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ailesini arayarak, başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgınına karşı halk sağlığı için mücadele ederken, bu hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ailesini telefonla aradı.

Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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Anadolu Ajansı
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