Karantinadaki hastaneden kaçan şüpheli yakalandı
|01 Nisan 2020 21:14
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Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süredir karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli evinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süre önce karantinaya alınan A.A'nın (44), odasında bulunamaması üzerine hastane çalışanları durumu polise haber verdi. Harekete geçen ekipler, A.A'nın yakalanması için evinde ve akrabalarının ikametlerinde tedbir aldı.
A.A'nın kent merkezindeki evinde saklandığını tespit eden güvenlik güçleri, A.A'yı hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştı. A.A, polislere "Ben, çay ve sigara içemedim o yüzden kaçtım." dedi.
Polislerin çabası sonucu A.A, 112 Acil Servis ekiplerince tekrar gözlem altında bulunduğu hastaneye kaldırıldı.
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