1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantinadaki hastaneden kaçan şüpheli yakalandı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süredir karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli evinde yakalandı.
 01 Nisan 2020 21:14
Yazdır
Karantinadaki hastaneden kaçan şüpheli yakalandı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süredir karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süre önce karantinaya alınan A.A'nın (44), odasında bulunamaması üzerine hastane çalışanları durumu polise haber verdi. Harekete geçen ekipler, A.A'nın yakalanması için evinde ve akrabalarının ikametlerinde tedbir aldı.

A.A'nın kent merkezindeki evinde saklandığını tespit eden güvenlik güçleri, A.A'yı hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştı. A.A, polislere "Ben, çay ve sigara içemedim o yüzden kaçtım." dedi.

Polislerin çabası sonucu A.A, 112 Acil Servis ekiplerince tekrar gözlem altında bulunduğu hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş
01 Nisan 2020 16:59		 Sivas'ta katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
01 Nisan 2020 08:30
İzmir'de banka şubesini soymaya çalışan iki kişi yakalandı
01 Nisan 2020 07:32		 Hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı
31 Mart 2020 23:46
Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!
31 Mart 2020 21:16		 İzmir'de televizyon patladı! Ev kullanılmaz hale geldi
31 Mart 2020 20:47
Evi kahvehaneye çevirdiler!
31 Mart 2020 20:37		 Ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
31 Mart 2020 20:15
112'yi arayıp yardım istedi, 112 ekibine dehşeti yaşattı
31 Mart 2020 19:45		 Bu yalana inandı, evdeki altınlarını elleriyle teslim etti
31 Mart 2020 19:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:48 - Bitlis'te 3 köy ve 9 apartman karantinaya alındı22:43 - Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var22:38 - Ankara'da karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi22:33 - İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı22:28 - Kahramanmaraşta 2 kişinin yanyana yürümesi yasaklandı22:23 - 'İmmün plazma temini'ne ilişkin kriterler belirlendi22:21 - DSÖ: Meçhul ve tehlikeli bir virüs22:16 - Jandarma yaşlı kadına ilaçlarını drone'la ulaştırdı22:11 - Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştı22:06 - Erdoğan, Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi
22:01 - İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı21:56 - Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti21:51 - İletişim Başkanı, CİMER'e gönderilen mesajları paylaştı21:48 - NATO koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi21:45 - Ankara'da akılalmaz görüntü! Kuyruğu gören böyle kaçtı21:41 - Haluk Levent yeni müjdeyi verdi: 10 bin aileye destek21:37 - Cenazeden sonra tabutu yaktılar21:32 - Ziya Selçuk: Sosyal medyada yayılan bağış belgesi sahte
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
Sağlık Bakanı açıkladı. En çok vaka %60 ile İstanbul'da
LPG'ye büyük indirim geliyor
Ücretli öğretmenlerin ek dersleri ödenecek
Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak
Ünlü dahiliye profesörü, koronadan hayatını kaybetti
%0,99 faizle 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar
Sağlık Bakanlığı: 63 hasta hayatını kaybetti
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
Fatih Portakal'ın Yerel Hükümet ifadesini kullanması 2
hernan crespo 5
Devlet içinde devlet olmaz 3
601 sağlık çalışanının covid-19 lu olmasi 1
Virüsün bu kadar kolay bulastigini bilmiyorduk 2
Hilmi Bulut 2
intihar süsü verilmiş cinayetler 1
İspanya'nın bağış kampanyası başlatması 2
2023 Türkiye Genel Seçimleri 4
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam