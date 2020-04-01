İstanbul Valisi: İlimizde 8.852 vaka ve 117 vefat var
|01 Nisan 2020 21:23
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte toplam 8.852 vaka tespit edildiğini ve 117 vatandaşın yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 sebebiyle İstanbul'da toplam 8 bin 852 vaka tespit edildi ve 117 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum. Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için 'Evinde kal İstanbul, 'Hayat eve sığar..." ifadelerini kullandı.
#Kovid19 sebebiyle İstanbul'da toplam 8.852 vaka tespit edildi ve 117 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 1, 2020
Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için #EvindeKalİstanbul#HayatEveSığar🏠
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