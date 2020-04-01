MAPA İnşaat'tan 10 milyon liralık bağış
MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek vereceklerini bildirdi.
|01 Nisan 2020 21:26
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MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışlayarak destek vereceklerini bildirdi.
Günal yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na MAPA İnşaat olarak 10 milyon TL bağışlayarak destek vereceklerini belirtti.
Mehmet Nazif Günal, bu zor dönemin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağına inandıklarını kaydetti.
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