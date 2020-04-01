Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
|01 Nisan 2020 21:29
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var
01 Nisan 2020 22:43
|İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
01 Nisan 2020 22:33
|Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştı
01 Nisan 2020 22:11
|Erdoğan, Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi
01 Nisan 2020 22:06
|İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı
01 Nisan 2020 22:01
|İletişim Başkanı, CİMER'e gönderilen mesajları paylaştı
01 Nisan 2020 21:51
|NATO koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi
01 Nisan 2020 21:48
|Ziya Selçuk: Sosyal medyada yayılan bağış belgesi sahte
01 Nisan 2020 21:32
|Ukrayna, Türkiye'den tıbbi malzeme talep etti
01 Nisan 2020 21:25
|İstanbul Valisi: İlimizde 8.852 vaka ve 117 vefat var
01 Nisan 2020 21:23