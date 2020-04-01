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Ziya Selçuk: Sosyal medyada yayılan bağış belgesi sahte

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyada yayılan ve öğretmenlerin maaşlarından bağışlar için kesinti yapılacağını belirten resmi yazının sahte olduğunu açıkladı
 01 Nisan 2020 21:32
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Ziya Selçuk: Sosyal medyada yayılan bağış belgesi sahte

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyada yayılan ve öğretmenlerin maaşlarından bağışlar için kesinti yapılacağını belirten resmi yazının sahte olduğunu açıkladı

İşte sahte olduğu açıklanan belge
Memurlar.Net
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