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NATO koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'den askeri kargo uçaklarının İspanya ve İtalya'ya yardım için havalandığını belirterek, bu yardımın NATO yardım koordinasyon merkezinin salgına karşı bir yanıtı olduğunu söyledi.
 01 Nisan 2020 21:48
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NATO koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'den askeri kargo uçaklarının İspanya ve İtalya'ya yardım için havalandığını belirterek, bu yardımın NATO yardım koordinasyon merkezinin salgına karşı bir yanıtı olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün düzenlediği basın toplantısında NATO müttefiklerinin korona virüs salgınına karşı dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Korona virüsünün dünyaya yayılmaya devam ettiğini söyleyen Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları ile bu konuda yarın video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştireceğini söyledi. Stoltenberg, "NATO olarak salgına karşı saygın bir mücadeleyi nasıl paylaşacağımızı analiz edeceğiz. Bu global bir sağlık krizi ve salgından herkes etkileniyor. Sağlık çalışanları ve askeri personellerimiz sivillere yardım ediyor. Görünmeyen bir düşmana karşı savaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin yardımlarına vurgu yaptı

NATO askerlerinin salgınla mücadelede önemli bir rol oynadığını ifade eden Stoltenberg, "Lojistik ve planlama, sahra hastaneleri, hasta nakli, kamu alanlarının dezenfeksiyonu ve sınır kapıları dahil olmak üzere sivil çabaları desteklemekteyiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Daha bu sabah Türkiye'den askeri kargo uçakları İspanya ve İtalya'ya yardım için havalandı. Bu yardım NATO yardım koordinasyon merkezinin bir cevabıdır. Almanya'daki hastaneler İtalya ve Fransa'dan hastalar aldı. Arnavutluk ve Polonya'dan doktorlar İtalya'ya gitti. ABD İtalya'ya sağlık malzemeleri yolladı. Çekya ve Kuzey Makedonya'da desteklerini gösterdi. Hastaneler, hastaların taşınması, kamu alanlarının güvenliği ve temizlenmesi, sınırların güvenliğinin sağlanması konuları açısından kapasitemizi görme fırsatı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak olan NATO Dışişleri bakanları toplantısı hakkında bilgiler veren Jens Stoltenber, "NATO askeri kapasitesini ve yapılarını hızlı bir şekilde ülkelerin Covid-19 ile ulusal mücadelelerine destek vermek için nasıl kullanacağımızı Dışişleri bakanlarıyla değerlendireceğiz. Bu sağlık krizinin güvenlik krizine dönüşmemesini engellemeyi görüşeceğiz. Dışişleri Bakanları toplantılarımızda ayrıca NATO'nun Afganistan ve Irak gibi diğer misyonları ve uluslararası terörle mücadele konuları da ele alınacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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