İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı
Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 912 bini geçti, 45 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 192 binin üzerinde kişi iyileşti
|01 Nisan 2020 22:01
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 912 bini geçtiği, 45 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 192 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|15.679
|277
|333
|İtalya
|110.574
|13.155
|16.847
|İspanya
|102.136
|9.053
|22.647
|ABD
|205.036
|4.516
|8.745
|Fransa
|56.989
|4.032
|9.444
|Çin
|81.554
|3.312
|76.238
|İran
|47.593
|3.036
|15.473
|Birleşik Krallık
|29.474
|2.352
|135
|Hollanda
|13.614
|1.173
|250
|Almanya
|76.544
|858
|18.700
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