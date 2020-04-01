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İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 912 bini geçti, 45 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 192 binin üzerinde kişi iyileşti
 01 Nisan 2020 22:01
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İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 912 bini geçtiği, 45 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 192 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 15.679 277 333
İtalya 110.574 13.155 16.847
İspanya 102.136 9.053 22.647
ABD 205.036 4.516 8.745
Fransa 56.989 4.032 9.444
Çin 81.554 3.312 76.238
İran 47.593 3.036 15.473
Birleşik Krallık 29.474 2.352 135
Hollanda 13.614 1.173 250
Almanya 76.544 858 18.700
Anadolu Ajansı
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