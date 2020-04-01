Erdoğan, Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
|01 Nisan 2020 22:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsten vefan eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan açıklamasında "Değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından büyük üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet,ailesine, sevenlerine ve sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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