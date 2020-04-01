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Kahramanmaraşta 2 kişinin yanyana yürümesi yasaklandı

 01 Nisan 2020 22:28
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Kahramanmaraşta 2 kişinin yanyana yürümesi yasaklandı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafınca 2 kişinin yanyana yürümesi yasaklandı.

'Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 31 Mart 2020 günü saat 11: 30 'da Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak bazı kararlar almıştır.' denildi.

İşte Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar;

Memurlar.Net
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