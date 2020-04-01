Kahramanmaraşta 2 kişinin yanyana yürümesi yasaklandı
|01 Nisan 2020 22:28
|Yazdır
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafınca 2 kişinin yanyana yürümesi yasaklandı.
'Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 31 Mart 2020 günü saat 11: 30 'da Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak bazı kararlar almıştır.' denildi.
İşte Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar;
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bitlis'te 3 köy ve 9 apartman karantinaya alındı
01 Nisan 2020 22:48
|Ankara'da karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi
01 Nisan 2020 22:38
|'İmmün plazma temini'ne ilişkin kriterler belirlendi
01 Nisan 2020 22:23
|Başsavcılık: Tüm tedbirler en hassas şekilde alınmıştır
01 Nisan 2020 20:51
|Beylikdüzü Belediyesi, dijital kütüphane dönemini başlattı
01 Nisan 2020 20:46
|Bakan Koca: İstifa sonrası dönüş kurası açabiliriz
01 Nisan 2020 20:30
|Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü öğrenci yurduna yerleştirildi
01 Nisan 2020 19:26
|Ankara'da karantinaya alınan 2 bin 25 kişi tahliye edildi
01 Nisan 2020 19:13
|Muş'ta bir köy karantinaya alındı
01 Nisan 2020 19:12
|Lojman satış işlemleri iptal edildi
01 Nisan 2020 18:57