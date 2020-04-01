Ankara'da karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi
|01 Nisan 2020 22:38
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında karantinada bulunan 300 kişinin tahliyeleri tamamlandı.
Suudi Arabistan'da çalışanlar, seyahat amacıyla yurt dışına gidenler ile umreden dönenlerin de aralarında olduğu ve 15 Mart'tan bu yana Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde gözetim altında tutulan vatandaşlardan 300'ü daha tahliye edildi.
Karantina altında tutulan 600 kişiden tahliye işlemleri tamamlanan 300'ü, memleketlerine uçakla gönderilecek. Yurtta kalan diğer kişilerin de tahliye işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Ankara'nın Gölbaşı ile Haymana ilçelerinde bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlardan 2 bin 25'i daha önce tahliye edilmişti.
Bu kişiler, Ankara'nın farklı ilçeleri ile 53 şehre otobüslerle gönderilmişti.
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