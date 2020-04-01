Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var
|01 Nisan 2020 22:43
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehirde 95 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunduğunu ve buna bağlı olarak 3 can kaybı yaşandığını açıkladı.
Türkiye'de görülen koronavirüs vakaları ve virüse bağlı ölümlerin illere göre dağılımının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının ardından Vali Karaloğlu da Antalya'daki vaka sayısı ve ölümlere dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Antalya'nın koronavirüs vakalarının açıklandığı ilk 10 il arasında olmadığı bildiren Karaloğlu, Antalyalılardan rehavete kapılmamalarını ve daha fazla dikkat etmelerini istedi.
Münir Karaloğlu, kent girişlerinde yapılan koronavirüs kontrollerini en üst seviyeye çıkardıklarını kaydederek, "Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya'ya gelmeye kalkmasın. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs vakalarında Antalya'nın ilk 10'da olmamasının can kaybı olmadığı anlamına gelmediğini belirten Karaloğlu, açıklamasında, "Antalya'mızda 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var. Allah rahmet etsin. Vakaları bu seviyede tutmak elimizde. Bunun için lütfen daha fazla tedbir, daha çok dikkat." ifadelerine yer verdi.
- Antalya'ya gelenler 14 gün gözlem altına alınacak
Öte yandan, Vali Karaloğlu'nun sosyal medya hesabından duyurusunu yaptığı Hıfzısıhha Kurulu kararına göre, Antalya'ya giriş yapan herkes 14 gün ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak.
Bu kişilerin ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki ilk ikaza uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacak, ikinci kontrolde ikametinde bulunmayanlar ise valilikçe belirlenecek bir yerde 14 gün sıhhi gözlem altına alınarak tekrar 3 bin 150 lira ceza kesilecek ve haklarında adli işlem yapılacak.
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