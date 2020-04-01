1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehirde 95 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunduğunu ve buna bağlı olarak 3 can kaybı yaşandığını açıkladı.
 01 Nisan 2020 22:43
Yazdır
Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehirde 95 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunduğunu ve buna bağlı olarak 3 can kaybı yaşandığını açıkladı.

Türkiye'de görülen koronavirüs vakaları ve virüse bağlı ölümlerin illere göre dağılımının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının ardından Vali Karaloğlu da Antalya'daki vaka sayısı ve ölümlere dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın koronavirüs vakalarının açıklandığı ilk 10 il arasında olmadığı bildiren Karaloğlu, Antalyalılardan rehavete kapılmamalarını ve daha fazla dikkat etmelerini istedi.

Münir Karaloğlu, kent girişlerinde yapılan koronavirüs kontrollerini en üst seviyeye çıkardıklarını kaydederek, "Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya'ya gelmeye kalkmasın. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vakalarında Antalya'nın ilk 10'da olmamasının can kaybı olmadığı anlamına gelmediğini belirten Karaloğlu, açıklamasında, "Antalya'mızda 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var. Allah rahmet etsin. Vakaları bu seviyede tutmak elimizde. Bunun için lütfen daha fazla tedbir, daha çok dikkat." ifadelerine yer verdi.

- Antalya'ya gelenler 14 gün gözlem altına alınacak

Öte yandan, Vali Karaloğlu'nun sosyal medya hesabından duyurusunu yaptığı Hıfzısıhha Kurulu kararına göre, Antalya'ya giriş yapan herkes 14 gün ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak.

Bu kişilerin ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki ilk ikaza uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacak, ikinci kontrolde ikametinde bulunmayanlar ise valilikçe belirlenecek bir yerde 14 gün sıhhi gözlem altına alınarak tekrar 3 bin 150 lira ceza kesilecek ve haklarında adli işlem yapılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Nisan 2020 00:03		 İletişim Başkanı, bağışlanan para miktarını açıkladı
01 Nisan 2020 23:46
Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu
01 Nisan 2020 22:54		 İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
01 Nisan 2020 22:33
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştı
01 Nisan 2020 22:11		 Erdoğan, Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi
01 Nisan 2020 22:06
İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı
01 Nisan 2020 22:01		 İletişim Başkanı, CİMER'e gönderilen mesajları paylaştı
01 Nisan 2020 21:51
NATO koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi
01 Nisan 2020 21:48		 Ziya Selçuk: Sosyal medyada yayılan bağış belgesi sahte
01 Nisan 2020 21:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:19 - Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı00:03 - 1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - 5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?23:51 - Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı23:46 - İletişim Başkanı, bağışlanan para miktarını açıkladı23:40 - Emekli öğretmen, apartını sağlık çalışanlarına açtı23:33 - THY, yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzattı23:27 - 'Erkekten hemşire mi olur?' diyen şoföre soruşturma23:21 - Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı23:16 - AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Türkiye'ye teşekkür
23:11 - Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti23:06 - Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz23:00 - Kocaeli'de kaçak üretilen 9 bin 400 maske ele geçirildi22:54 - Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu22:48 - Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası22:43 - Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var22:38 - Ankara'da karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi22:33 - İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 5
Fransa'nın bağış kampanyası başlatması 2
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 2
uefa'nın turnuvaları ertelemesi 1
İspanya'nın bağış kampanyası başlatması 2
şu an çalan şarkı 1
pazartesi günü toplu taşıma kullanımının 3 katına çıkması 1
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
uyku düzeni 2
ücretsiz izindeki öğretmenlerin göreve dönme istekleri 5
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam