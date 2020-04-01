Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası
|01 Nisan 2020 22:48
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, karantinadaki bir köyden çıkış yasağına uymayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.
Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin karantinadaki bir köyde yaşayan 2 kişinin çıkış yasağına uymadıklarını ve bulunmaları gereken ikametlerden ayrıldıklarını tespit ettikleri belirtildi.
Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek, bireysel ve genel sağlığı korumak için ekiplerimiz denetimlerini 7/24 aralıksız sürdürüyor. İl dışından gelen vatandaşlarımız ile mevcut vakalarla teması olan kişilerin 14 gün izole tedbirine tavizsiz uyması, salgının yayılmasını önleme konusunda hayati önem taşımaktadır. Takibi süren vatandaşlarımızın ikametlerinden ayrılmaları durumda 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızın çok zaruri ihtiyaçlar haricinde evlerinden çıkmamaları önemle rica olunur."
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin Boyalı, Dilekli, Kurşunlu, Yağcılar köylerinde daha önce karantina uygulanması kararı alınmıştı.
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