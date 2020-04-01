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Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sert bir üslupla uyaran Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile ilgili konuştu. Ana caddelerin seyrekleştirilmesi talimatını kendisinin verdiğini belirten Soylu, "Hepimizin hatası olabilir. Biraz tolere edici bakmalıyız" dedi.
 01 Nisan 2020 22:54
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Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sert bir üslupla uyaran Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ana caddelerin seyrekleştirilmesi benim talimatım. Bazen bizler söylediklerimizle beraber çalıştığımız arkadaşları koridora sokabiliyoruz. Hepimizin hatası olabilir. Eğer hataysa da vatandaşımızın bizi affedeceğini düşünüyoruz. Adam kaybetmek kolay, kazanmak zor" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafeye uymadılar, Valiyi kızdırdılar

NE OLMUŞTU?

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında incelemelerde bulunmuştu. Vali Kocabıyık, incelemede bulunduğu sırada kentin yaya olarak en kalabalık yeri olan İsmet Paşa Caddesinde birbirlerine yakın kişileri görünce sert bir üslupla uyarmıştı. Vali Kocabıyık'ın "Sosyal mesafeyi ayarlayın. Düzelt! Herkes, hadi!" diye bağırması dikkat çekmişti.

Vali Kocabıyık'ın bu tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. Binlerce Twitter kullanıcısı, Vali'nin vatandaşlara sert bir üslupla seslendiği anların görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine yayınladığı açıklamasında, "Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola" dedi.
Memurlar.Net
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