Kocaeli'de kaçak üretilen 9 bin 400 maske ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz üretildiği tespit edilen 9 bin 400 cerrahi maske ile maske yapılmak üzere kesilmiş 5 bin parça kumaş ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde imalathanelere yapılan operasyonda, 9 bin 400 cerrahi maske, cerrahi maske yapımında kullanılmak üzere kesilmiş 5 bin parça kumaş ve çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi.

İmalathanedeki şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.