1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral, koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
 01 Nisan 2020 23:11
Yazdır
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral (68), koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

YÜKSEK ATEŞ VE ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE GİTTİ

Yaklaşık 1 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Muğla'nın Milas İlçesindeki 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne başvuran diş hekimi Mustafa Oral, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Burada bir süre tedavi altında kalan Oral, dün sabah saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

EŞİ KARANTİNADA

Mustafa Oral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oral'ın İzmir'de özel muayenehanesinin bulunduğu eşinin de karantina altında olduğu öğrenilirken, virüsü bir hastasından kaptığı iddia edildi.

TDB'DEN AÇIKLAMA

Oral'ın ölümünün ardından bir açıklama yayımlayan Türk Diş Hekimleri Birliği, "TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Oral'ı kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm dişhekimliği camiası adına üzüntümüz çok büyüktür. Mesleğimize ve Birliğimize yapmış olduğu katkılardan ötürü Sayın Mustafa Oral'ı daima saygı ve sevgiyle anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı
01 Nisan 2020 22:01		 Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti
01 Nisan 2020 21:56
İstanbul Valisi: İlimizde 8.852 vaka ve 117 vefat var
01 Nisan 2020 21:23		 Bakan Soylu: Şehirlerden şehirlere gitmeyin
01 Nisan 2020 20:36
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
01 Nisan 2020 20:14		 Sağlık Bakanı açıkladı. En çok vaka %60 ile İstanbul'da
01 Nisan 2020 19:47
Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu belli oldu!
01 Nisan 2020 19:39		 Ünlü dahiliye profesörü, koronadan hayatını kaybetti
01 Nisan 2020 19:36
Ünlü bilim insanı koronavirüsten hayatını kaybetti
01 Nisan 2020 19:17		 İtalya'da son 24 saatte 727 kişi hayatını kaybetti
01 Nisan 2020 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:19 - Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı00:03 - 1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - 5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?23:51 - Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı23:46 - İletişim Başkanı, bağışlanan para miktarını açıkladı23:40 - Emekli öğretmen, apartını sağlık çalışanlarına açtı23:33 - THY, yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzattı23:27 - 'Erkekten hemşire mi olur?' diyen şoföre soruşturma23:21 - Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı23:16 - AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Türkiye'ye teşekkür
23:11 - Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti23:06 - Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz23:00 - Kocaeli'de kaçak üretilen 9 bin 400 maske ele geçirildi22:54 - Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu22:48 - Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası22:43 - Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var22:38 - Ankara'da karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi22:33 - İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karantina 1
mehmet çilingiroğlu'nun habertürk yayınını terketmesi 1
haluk levent 2
601 sağlık çalışanının covid-19 lu olmasi 2
puan sıkıntısı olmadan kasmadan sözlüğe yazmak 1
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 4
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 4
sözlüğün iceman'in omuzlarında yükselmesi 3
2023 Türkiye Genel Seçimleri 4
İtalya ve İspanya'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi 1
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam