AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Türkiye'ye teşekkür
|01 Nisan 2020 23:16
|Yazdır
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin İspanya'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür ederek, "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız." ifadesini kullandı.
İspanyol kökenli Sanchez, Twitter'dan "Türk hükümetine ve halkına İspanya'ya önemli tıbbi malzeme gönderdiği için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.
Türkiye'nin İspanya kadar Kovid-19'dan etkilenmemesini umduğunu belirten Sanchez, paylaşımında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketledi ve Türkçe olarak "Teşekkür ederim" ifadesine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gönderilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri'nden kadına şiddetin önlenmesi için uzaktan eğitim
31 Mart 2020 12:18
|Çin'de son 4 haftada yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi
30 Mart 2020 21:13
|Hatay'da koronavirüs nedeniyle bazı cadde ve bulvarlar kapatıldı
30 Mart 2020 19:01
|Karantinadaki başkan süreyi doldurup görevine başladı
30 Mart 2020 18:04
|Dünya genelinde koronavirüs görülen kişi sayısı 600 bini aştı
28 Mart 2020 17:16
|Trafik ışıkları ve led ekranlarla 'Evde kal' çağrısı
26 Mart 2020 19:15
|'Devlet, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının yanındadır'
25 Mart 2020 23:16
|AK Parti ile CHP, infaz görüşmesi sona erdi
24 Mart 2020 12:09
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
23 Mart 2020 21:24
|Aydın'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
22 Mart 2020 18:01