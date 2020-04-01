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THY, yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.
 01 Nisan 2020 23:33
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THY, yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzattı
Türk Hava Yolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.
İhlas Haber Ajansı
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