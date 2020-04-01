İletişim Başkanı, bağışlanan para miktarını açıkladı
|01 Nisan 2020 23:46
|Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı açıklama;
Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912 toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912 toplandı.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020
Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri https://t.co/zKNezqHJx1 sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Nisan 2020 00:03
|Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu
01 Nisan 2020 22:54
|Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var
01 Nisan 2020 22:43
|İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
01 Nisan 2020 22:33
|Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştı
01 Nisan 2020 22:11
|Erdoğan, Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi
01 Nisan 2020 22:06
|İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı
01 Nisan 2020 22:01
|İletişim Başkanı, CİMER'e gönderilen mesajları paylaştı
01 Nisan 2020 21:51
|NATO koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi
01 Nisan 2020 21:48
|Ziya Selçuk: Sosyal medyada yayılan bağış belgesi sahte
01 Nisan 2020 21:32