1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı

Denizli'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi adamı polis ekipleri yakaladı. Özel kıyafetli sağlık ekipleri Covit-19 şüphelisi adamı hastaneye kaldırdı.
 01 Nisan 2020 23:51
Yazdır
Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı

Denizli'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi adamı polis ekipleri yakaladı. Özel kıyafetli sağlık ekipleri Covit-19 şüphelisi adamı hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Denizli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuran İbrahim A. isimli şahsın Covit-19 belirtileri taşıması üzerine sağlık ekipleri karantinaya alınması gerektiğini söyledi. Korona virüs şüphelisi İbrahim A. karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı. İbrahim A.'nın hastaneden kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri şahsın evi ve çevresi başta olmak üzere hastane çevresinde arama çalışmaları başlattı. Kısa süreli arama çalışmalarının ardından Anafartalar Mahallesi 2332 Sokak üzerinde yakaladı. Etrafı polis tarafından sarılan korona virüs şüphelisi genç adamın çevresine kimse yaklaştırılmadı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerin gelmesiyle şahıs kaçtığı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de kaçak üretilen 9 bin 400 maske ele geçirildi
01 Nisan 2020 23:00		 Karantinadaki hastaneden kaçan şüpheli yakalandı
01 Nisan 2020 21:14
Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş
01 Nisan 2020 16:59		 Sivas'ta katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
01 Nisan 2020 08:30
İzmir'de banka şubesini soymaya çalışan iki kişi yakalandı
01 Nisan 2020 07:32		 Hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı
31 Mart 2020 23:46
Üniversiteli Emine odasında ölü bulundu!
31 Mart 2020 21:16		 İzmir'de televizyon patladı! Ev kullanılmaz hale geldi
31 Mart 2020 20:47
Evi kahvehaneye çevirdiler!
31 Mart 2020 20:37		 Ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
31 Mart 2020 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:19 - Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı00:03 - 1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - 5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?23:51 - Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı23:46 - İletişim Başkanı, bağışlanan para miktarını açıkladı23:40 - Emekli öğretmen, apartını sağlık çalışanlarına açtı23:33 - THY, yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzattı23:27 - 'Erkekten hemşire mi olur?' diyen şoföre soruşturma23:21 - Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı23:16 - AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Türkiye'ye teşekkür
23:11 - Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti23:06 - Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz23:00 - Kocaeli'de kaçak üretilen 9 bin 400 maske ele geçirildi22:54 - Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu22:48 - Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası22:43 - Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var22:38 - Ankara'da karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi22:33 - İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İspanya'nın bağış kampanyası başlatması 2
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 3
yardım kampanyaları 5
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 4
hernan crespo 4
kuaför 1
Devlet içinde devlet olmaz 4
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
dark 1
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam