Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı
|01 Nisan 2020 23:51
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Denizli'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi adamı polis ekipleri yakaladı. Özel kıyafetli sağlık ekipleri Covit-19 şüphelisi adamı hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgilere göre, Denizli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuran İbrahim A. isimli şahsın Covit-19 belirtileri taşıması üzerine sağlık ekipleri karantinaya alınması gerektiğini söyledi. Korona virüs şüphelisi İbrahim A. karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı. İbrahim A.'nın hastaneden kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri şahsın evi ve çevresi başta olmak üzere hastane çevresinde arama çalışmaları başlattı. Kısa süreli arama çalışmalarının ardından Anafartalar Mahallesi 2332 Sokak üzerinde yakaladı. Etrafı polis tarafından sarılan korona virüs şüphelisi genç adamın çevresine kimse yaklaştırılmadı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerin gelmesiyle şahıs kaçtığı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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