Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı
Sosyal medyadaki "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullandığı belirtilen O.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü
|02 Nisan 2020 01:31
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ soruşturması kapsamında, sosyal medyadaki "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullandığı belirtilen O.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Bir dönem yerel gazetede görev yaptığı anlaşılan O.Y, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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