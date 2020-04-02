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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi seçimini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Basri Bağcı'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti.
 02 Nisan 2020 01:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi seçimini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Basri Bağcı'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti.

2 Nisan 2020 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 31087
ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/113
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147 nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Basri BAĞCI seçilmiştir.
1 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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