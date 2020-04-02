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Kocaeli'nde Şehir Hastanesinin tramvay hattını Bakanlık yapacak

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması öngörülen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak
 02 Nisan 2020 01:49
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Kocaeli'nde Şehir Hastanesinin tramvay hattını Bakanlık yapacak

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması öngörülen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2340
Ekli "Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ, METROLAR VE BUNLARLA İLGİLİ TESİSLERİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA ÜSTLENİLMESİ, DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 25/10/2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararın ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"h) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:
1) Şehir Hastanesi Tramvay Hattı."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Memurlar.Net
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