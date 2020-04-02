Kocaeli'nde Şehir Hastanesinin tramvay hattını Bakanlık yapacak
|02 Nisan 2020 01:49
|Yazdır
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması öngörülen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2340
Ekli "Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ, METROLAR VE BUNLARLA İLGİLİ TESİSLERİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA ÜSTLENİLMESİ, DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
MADDE 1- 25/10/2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını
Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararın ek 1 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"h) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:
1) Şehir Hastanesi Tramvay Hattı."
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Covid-19 nedeniyle kamu ihalelerine düzenleme
02 Nisan 2020 01:44
|THY'nin yurtdışına durdurduğu uçuş kararı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı
02 Nisan 2020 01:08
|THY, yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzattı
01 Nisan 2020 23:33
|Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası
01 Nisan 2020 22:48
|Ankara'da karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi
01 Nisan 2020 22:38
|Kahramanmaraşta 2 kişinin yanyana yürümesi yasaklandı
01 Nisan 2020 22:28
|'İmmün plazma temini'ne ilişkin kriterler belirlendi
01 Nisan 2020 22:23
|Başsavcılık: Tüm tedbirler en hassas şekilde alınmıştır
01 Nisan 2020 20:51
|Beylikdüzü Belediyesi, dijital kütüphane dönemini başlattı
01 Nisan 2020 20:46
|Bakan Koca: İstifa sonrası dönüş kurası açabiliriz
01 Nisan 2020 20:30