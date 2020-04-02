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İngiltere'ye gönderilen test kitlerinde korona bulundu

Yurt dışından ithal edilen test kitlerinde koronavirüsün pozitif çıkması, yeterli bulunmadığı için oldukça eleştirilen İngiliz sağlık sistemini bir kez daha zora soktu.
 02 Nisan 2020 01:58
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İngiltere'ye gönderilen test kitlerinde korona bulundu

oronavirüs salgınında gerekli önlemleri yeterince erken almadığı için oldukça eleştirilen İngiliz hükümetinini başı, şimdi de yurt dışından ithal edilen test kitleriyle dertte.

Ülkede gittikçe artan vaka sayısında, koronavirüsün tespit edilmesi için ihtiyaç duyulan antikor testlerinin parçaları, yurt dışındaki firmalardan tedarik ediliyor. Sağlık Bakanlığı, testleri hızlandırmak ve geliştirmek için özel sektöre yoğun siparişler veriyor.

KULLANILMAMIŞ TESTLERE VİRÜS BULAŞTI

İngiliz Daily Telegraph'ın haberine göre, Lüksemburg'da bulunan Eurofins adlı üretici bir firma, Kuzey İrlanda ve İngiltere'ye göndereceği test kiti parçalarında koronavirüs tespit etti.

Test parçalarının, henüz üretim aşamasındayken virüse maruz kalarak kullanılamaz hale geldiğini bildiren firma yetkilileri, İngiltere genelindeki birçok laboratuvara tedariğin gecikeceği uyarısında bulundu.

ÜRETİCİ TESTLERİ DEZENFEKTE EDECEK

Eurofins, yaptığı açıklamada

"Bazı nadir durumlarda, kalite kontrol standartlarımızın karşılanmaması nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Ürettiğimiz bazı test kiti parçalarında Covid-19 bileşenlerinin pozitif olduğunu tespit ettik. Ancak bu problemler, uygun dezenfektasyon sürecinin ardından giderilecektir."

ifadelerine yer verdi.

Kit parçalarında koronavirüsün pozitif çıkmasının ardından firma, siparişlerde gecikme yaşanacağını da duyurdu.
Memurlar.Net
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