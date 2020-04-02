Tahliye olan mahkum kamuda çalışabilecek
|02 Nisan 2020 07:20
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Denetimli serbestlikle tahliye olan mahkümlar, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi olarak meslek veya sanatını icra edebilecek. Düzenlemeyle, hükümlülerin bu şekilde çalıştırıldığı süre, faydalanacakları denetimli serbestlik süresine ilave edilecek ve böylelikle daha erken tahliye edilmeleri sağlanacak. Açık ceza infaz kurumunda kalan mahkümlara verilen üç günlük mazeret izni, yedi gün oluyor. Açık ceza infaz kurumunda izinden dönmeyerek firar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmeyecek.
'AİLE' SÜRPRİZİ
Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkanının kapsamı da genişletiliyor. Çocuk hükümlü ve tutuklular, iki ayda bir yerine ayda bir aileleriyle görüşme hakkı kazanacak. Aile görüşmesine kardeşler de getirilebilecek. Çocuk hükümlüler için gerçekleştirilecek doğum günlerine aileler de katılabilecek. Çocuk eğitim evinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün kurum dışına çıkmasına izin verilebilecek, kamu kurumlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkanlarından yararlandırılabilecek.
Ebru Karatosun
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