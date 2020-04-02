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Isparta'dan ders alalım

Umreden döndükten sonra yurtta karantinaya alınanlar, odadan odaya geçip çay içerek sohbet etmiş. İldeki vakaların tamamına yakını bu yurttan.
 02 Nisan 2020 07:05
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Isparta'dan ders alalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaştı. Buna göre, 15 bin 679'a ulaşan vaka sayısının yüzde 60'ı İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u sırasıyla İzmir ve Ankara takip ediyor. İlk 10'un dokuzu büyükşehir iken altıncı sıradaki Isparta 268 vakayla dikkat çekti. Bu vakaların 244'ünün yurtlarda karantinaya alınan umreciler olduğu belirlendi.

Denetimlerin zayıf kalması sonucu söz konusu kişilerin odadan odaya geçtikleri, çay içip sohbet ettikleri ortaya çıktı. Böylece koronavirüsün hızla yayıldığı öğrenildi. İldeki geri kalan vakaların da aynı yurtlarda çalışan hizmetliler olduğu kaydedildi.

Bakan Koca'nın verdiği diğer bilgiler de şöyle:

* Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstünde

* Vakalarımız içerisindeki ölüm oranıyla birçok ülkeden iyi durumdayız.

*/ Sağlık çalışanlarımızdan 601'i virüse yakalandı.

* Sadece 1 kişinin 30 kişiye virüs bulaştırdığını tespit ettik.

* Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu'da yatak doluluk oranı yüzde 40'larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok.

* Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacak. Vatandaşımızdan ücret talep edilmemesini istiyoruz.
Türkiye
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