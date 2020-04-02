Türkiye koronavirüsle mücadelede en iyiler arasında
Koronavirüsün pandemiye dönüşmesinin ardından dünya genelinde ölümler 43 bini, vaka sayısı ise 900 bini aştı
|02 Nisan 2020 07:35
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Ülkelerin virüse karşı sokağa çıkma yasakları ve vatandaşların kendilerini evlerinde izole etmelerinin önemi oldukça fazla. Ancak kronik ve yaşlı hastaların yoğun olduğu ülkelerde sağlık sisteminin yetersizlikleri ise adeta ölü sayılarının artmasına neden oluyor.
Dünya her ne kadar virüsün en hızlı yayıldığı ülke olarak işaret etse de Türkiye şu ana kadar verdiği mücadelede en iyiler arasında yer alıyor. Türkiye, 9 milyonun üzerinde yaşlı nüfusa sahip olmasına rağmen gerek erken tedbirler gerekse yoğun bakım üniteleri sayesinde ölüm oranlarını en aşağı seviyede tutmayı başarıyor.
OSMAN SAĞIRLI
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