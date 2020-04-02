1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gıdada algı oyunları başladı

Koronavirüsle mücadele her alanda sürerken, gıda fiyatlarını artırmak isteyen 'gıda lobisi' devreye girdi. Son günlerde birtakım çevreler, Türkiye'de gıda sıkıntısının olduğuna ve yıl sonunu çıkaramayacağına dair açıklama yapmaya başladı
 02 Nisan 2020 07:48
Yazdır
Gıdada algı oyunları başladı

Ancak, temel mutfak ürünlerinde, gerek üretim gerekse de tedarik açısından bir sorun bulunmuyor. Tarım ve Orman Bakanlığının Ürün Masaları raporuna bakıldığında, bazı ürünlerde Türkiye'nin kendi kendine yetebilirlik oranının yüzde 100'ün bile üzerinde olduğu görülüyor.

KİŞİ BAŞINA 50 KİLOGRAM PATATES TÜKETİMİ

Ürünler tek tek incelendiğinde; örneğin patateste, son yıllarda önemli bir artış yaşandı. 2018'de 71 ilde yaklaşık 136 bin hektar alanda 4,55 milyon ton patates üretildi. Yeterlilik derecesi yüzde 103 olan patateste kişi başına tüketim 50,3 kilograma çıktı. Geçtiğimiz yıl 4,9 milyon ton üretim gerçekleşirken, ülke ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda mayısa kadar yeterli stok bulunuyor. Nohutta ise, destekleme sayesinde üretim giderek artıyor. 2017'de yeterlilik oranı yüzde 87,5 olan nohutta, son iki yıldaki üretim artışıyla kritik seviyeyi aşıldı.

SOĞANDA ÜRETİM DÜNYA RAKAMLARININ ÜZERİNDE

Spekülatif açıklamalara maruz kalan ürünlerin arasında soğan da yer alıyor. Dünyada kuru soğan verimi dekarda 1,8 kilogram iken ülkemizde bu oran 3,3 kilogram. Geçtiğimiz yıl 2,2 milyon ton soğan üretimi yapılırken, ülkemizin ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda yaza kadar herhangi bir sorun bulunmuyor. Ayrıca buğdayda da kendi kendimize yetiyoruz. 2019 TÜİK verilerine göre 68,5 milyon hektar alanın 57,5 milyon dekarında ekmeklik, 11 milyon dekarlık alanda makarnalık buğday ekildi. Bu yılı kapsayan güzlük buğday ekilişleri büyük oranda tamamlandı. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da nöbetleşe ekimle, makarnalık buğdayının arttığı belirtiliyor. Ekimlerin yüzde 10-20 artışın sulu alanlarda olması sayesinde verimin yüzde 20-40 artması bekleniyor.

AYÇİÇEĞİNDE EKİM ALANI GENİŞLEYECEK

Öte yandan, 2018'de 1,8 milyon ton olan yağlık ayçiçeği üretimi de yüzde 8 artarak 1,95 milyon tona ulaştı. Bu yıl ekim alanlarının artacağı beklentisi bulunuyor. Özellikle Konya'da kanoladan vazgeçen üreticilerin, tekrar ayçiçeğine yöneleceği öngörülüyor. Buna ek olarak yeşil mercimekte 2013'te 20 bin tonluk üretim, 2019'de yüzde 118 artarak 43 bin tona yükseldi. Ekim alanlarına gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, ekimlerin tamamlandığı bitki gelişimlerinin normal seviyede ilerlediği vurgulandı.

TÜRKİYE ASLA GIDA KRİZİ YAŞAMAYACAK

Türkiye'nin en büyük gıda ve tarım şirketi Tiryaki Agro Gıda CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek "Tüm Türkiye vatandaşları bu konuda rahat olsun. Anadolu'nun bereketini sofralara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye olarak devletiyle ve milletiyle çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Herhangi bir gıda krizi ile asla karşılaşmayacağız. Kendimize yetebileceğimiz, buna imkan sağlayan çok bereketli topraklarımız, olağanüstü gayret gösteren çiftçilerimiz ve bunu işleyip sofralara taşıyan dünya çapında tesislere sahibiz" dedi. Bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerinin işlenmesi ve tedarik zincirinin yönetimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Tiryakioğlu "Türkiye'nin dört bir yanında yer alan fabrikalarda üretime devam ederken, tedarik zincirinin de aynı şekilde işlemesi için de ekstra önlemler alıyoruz. İş birliği yaptığımız, tedarik zincirimizin tüm unsurları ile koordineli bir çalışma ile vatandaşlarımıza en doğal ve en uygun gıdayı götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

SEFA BİLGİTEKİN
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pekcan'dan 'Kovid-19 tanı kiti' ithalatına ilişkin açıklama
02 Nisan 2020 09:44		 MAPA İnşaat'tan 10 milyon liralık bağış
01 Nisan 2020 21:26
Doğan Grubu'ndan 9 milyon liralık bağış destek
01 Nisan 2020 19:09		 ASELSAN'dan 3 yılda 3 bin 'göz'
01 Nisan 2020 11:09
GİB ihracatçılara virüs nedeniyle kolaylık sağladı
01 Nisan 2020 10:44		 Dolar güne yükselişle başladı
01 Nisan 2020 09:47
Vatandaş faizsiz öteleme istiyor
01 Nisan 2020 08:45		 Mobile uyanlar her cebe giriyor
01 Nisan 2020 08:11
KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira
31 Mart 2020 21:11		 Bakanlık, KİT'lerin istihdam verilerini açıkladı
31 Mart 2020 20:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:16 - Borsa, güne yükselişle başladı10:15 - Şentop'dan 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüs mektubu10:09 - Polis amcaları İlker'in oyuncak araba isteğini karşıladı10:02 - Bir ortaokul matematik öğretmeni ile özel alan öğretmeni azami ne kadar ek ders alır?09:51 - Sağlık sigortası bulunan Koronavirüslülere 'özel' jest09:44 - Bakan Pekcan'dan 'Kovid-19 tanı kiti' ithalatına ilişkin açıklama09:43 - Dolar yine yüksekten uçuyor09:40 - MSB: Saldırı hazırlığında bulunan 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi09:35 - Bakan açıkladı: Süresi dolan sağlık raporları geçerli olacak!09:32 - Benzine dün zam gelmişti, bugün indirim olacak
09:31 - Beyoğlu'nda iş hanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti09:27 - Koronavirüsü yenen Albayrak ilk kez konuştu09:25 - ABD'de yaşayan doktor Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız09:18 - Mevlana mesajlı yardım09:15 - En büyük tehdit hayalet vakalar08:58 - Sevda öğretmen Kenya'da su kuyusu açtırıp, İdlib şehitlerinin adını verdi08:54 - Tepki çeken Vali'den açıklama: Vatandaşı değil, görevliyi uyardım08:50 - Katilleri yeni infaz kanunu kapsamına girmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Isparta'dan ders alalım
Tepki çeken Vali'den açıklama: Vatandaşı değil, görevliyi uyardım
'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
İngiltere'ye gönderilen test kitlerinde korona bulundu
Benzine dün zam gelmişti, bugün indirim olacak
Bir sahte bağış belgesi de Sağlık Bakanlığı için üretildi
'Koronavirüsle mücadelede en kritik haftadayız'
Koronavirüsü yenen Albayrak ilk kez konuştu
Cerrah nefes almaya başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fransa'nın bağış kampanyası başlatması 2
dark 1
kuaför 1
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 5
mehmet çilingiroğlu'nun habertürk yayınını terketmesi 1
vay anasını sayın seyirciler 2
uefa'nın turnuvaları ertelemesi 1
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
Isparta'nin vaka sayisinin fazla olmasi 1
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yarıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Pazaryolu Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 28 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak- Güncellendi
Sivas Yıldızeli Belediyesi 17 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 31 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam