Gıdada algı oyunları başladı

Ancak, temel mutfak ürünlerinde, gerek üretim gerekse de tedarik açısından bir sorun bulunmuyor. Tarım ve Orman Bakanlığının Ürün Masaları raporuna bakıldığında, bazı ürünlerde Türkiye'nin kendi kendine yetebilirlik oranının yüzde 100'ün bile üzerinde olduğu görülüyor.

KİŞİ BAŞINA 50 KİLOGRAM PATATES TÜKETİMİ

Ürünler tek tek incelendiğinde; örneğin patateste, son yıllarda önemli bir artış yaşandı. 2018'de 71 ilde yaklaşık 136 bin hektar alanda 4,55 milyon ton patates üretildi. Yeterlilik derecesi yüzde 103 olan patateste kişi başına tüketim 50,3 kilograma çıktı. Geçtiğimiz yıl 4,9 milyon ton üretim gerçekleşirken, ülke ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda mayısa kadar yeterli stok bulunuyor. Nohutta ise, destekleme sayesinde üretim giderek artıyor. 2017'de yeterlilik oranı yüzde 87,5 olan nohutta, son iki yıldaki üretim artışıyla kritik seviyeyi aşıldı.

SOĞANDA ÜRETİM DÜNYA RAKAMLARININ ÜZERİNDE

Spekülatif açıklamalara maruz kalan ürünlerin arasında soğan da yer alıyor. Dünyada kuru soğan verimi dekarda 1,8 kilogram iken ülkemizde bu oran 3,3 kilogram. Geçtiğimiz yıl 2,2 milyon ton soğan üretimi yapılırken, ülkemizin ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda yaza kadar herhangi bir sorun bulunmuyor. Ayrıca buğdayda da kendi kendimize yetiyoruz. 2019 TÜİK verilerine göre 68,5 milyon hektar alanın 57,5 milyon dekarında ekmeklik, 11 milyon dekarlık alanda makarnalık buğday ekildi. Bu yılı kapsayan güzlük buğday ekilişleri büyük oranda tamamlandı. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da nöbetleşe ekimle, makarnalık buğdayının arttığı belirtiliyor. Ekimlerin yüzde 10-20 artışın sulu alanlarda olması sayesinde verimin yüzde 20-40 artması bekleniyor.

AYÇİÇEĞİNDE EKİM ALANI GENİŞLEYECEK

Öte yandan, 2018'de 1,8 milyon ton olan yağlık ayçiçeği üretimi de yüzde 8 artarak 1,95 milyon tona ulaştı. Bu yıl ekim alanlarının artacağı beklentisi bulunuyor. Özellikle Konya'da kanoladan vazgeçen üreticilerin, tekrar ayçiçeğine yöneleceği öngörülüyor. Buna ek olarak yeşil mercimekte 2013'te 20 bin tonluk üretim, 2019'de yüzde 118 artarak 43 bin tona yükseldi. Ekim alanlarına gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, ekimlerin tamamlandığı bitki gelişimlerinin normal seviyede ilerlediği vurgulandı.

TÜRKİYE ASLA GIDA KRİZİ YAŞAMAYACAK

Türkiye'nin en büyük gıda ve tarım şirketi Tiryaki Agro Gıda CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek "Tüm Türkiye vatandaşları bu konuda rahat olsun. Anadolu'nun bereketini sofralara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye olarak devletiyle ve milletiyle çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Herhangi bir gıda krizi ile asla karşılaşmayacağız. Kendimize yetebileceğimiz, buna imkan sağlayan çok bereketli topraklarımız, olağanüstü gayret gösteren çiftçilerimiz ve bunu işleyip sofralara taşıyan dünya çapında tesislere sahibiz" dedi. Bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerinin işlenmesi ve tedarik zincirinin yönetimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Tiryakioğlu "Türkiye'nin dört bir yanında yer alan fabrikalarda üretime devam ederken, tedarik zincirinin de aynı şekilde işlemesi için de ekstra önlemler alıyoruz. İş birliği yaptığımız, tedarik zincirimizin tüm unsurları ile koordineli bir çalışma ile vatandaşlarımıza en doğal ve en uygun gıdayı götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

SEFA BİLGİTEKİN