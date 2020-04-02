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Yedi aşı, yedi ilaç çalışması sürüyor

Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını hızlandıran TÜBİTAK, aşı ve ilaç geliştirme projelerinin sürdürüldüğünü açıkladı
 02 Nisan 2020 07:54
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Yedi aşı, yedi ilaç çalışması sürüyor

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları hız kazanırken TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Türkiye'de 216 araştırmacının ortak oluşturulan platform çerçevesinde yedi farklı aşı çalışmasının sürdürüldüğü belirtildi. Aynı zamanda 7 farklı ilaç geliştirme projesinin de sürdürüldüğü belirtilirken, 9-12 ay gibi sürede aşı ve ilaç geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yerli ve milli çözüm

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Koronavirüse karşı yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi amacıyla aşı ve ilaç geliştirme projelerine başlandığı belirtilirken, bu projelerin "Türkiye Covid -19 Yüksek Teknoloji Platformu"' bünyesinde toplandığı kaydedilerek şu bilgilere yer verildi:

"Platform bünyesinde yürütülmekte olan tüm projeler TÜBİTAK 1004-Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı kapsamında desteklenmektedir. COVID-19 Platformu kapsamında yedi farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı yedi farklı ilaç geliştirme projesi yer almaktadır. Biyoteknolojik ilaç projeleri kapsamında, enfekte olmuş hastaların kanından izole edilen antikorları içeren iyileştirici serumlar, virüsün çoğalmasını engelleyici, vücudumuzdaki hücrelere girişleri veya bağışıklık sistemi hücrelerimizin virüsleri daha kolay bulmalarını sağlayıcı ilaçların geliştirilmesi yer almakta. Bununla birlikte hasta bireylerin kendi bağışıklık sistemlerinin aşırı tepki vermesi durumunu tedavi edebilecek ve bu sayede hastalarda sepsis, septik şok ve akut solunum sıkıntısı gibi komplikasyonlarını engelleyecek bir ilaç da çalışılmaktadır. Kimyasal ilaç projelerinde ise tedaviyi sağlama potansiyeli taşıyan ve araştırma aşamasında olan birçok etken madde üzerinde araştırma yapılacaktır." Aşı projeleri kapsamında yapılacaklar şu şekilde anlatıldı:

216 araştırmacı

"Bağışıklık sistemimizi tetiklemek amacıyla yedi farklı aşı çalışması gerçekleştirilmekte. Bu ulvi amaç için 24 farklı üniversite, sekiz kamu Ar-Ge birimi ve sekiz farklı özel sektör kuruluşu bir araya gelmiştir. 107 kadarı üniversiteden, 62 kadarı kamu Ar-Ge biriminden ve 47 kadarı özel sektörden olmak üzere toplam 216 araştırmacı çalışmalarını sürdürmektedir.

Platform bünyesindeki tüm projelerin bütçesi 16.4 milyon TL. Bu kadar büyük çaplı bir proje ekibi bir araya getirilerek Kovid-19 ile mücadeleye yönelik 14 proje, dünyada eşine az rastlanır bir şekilde sadece 10 gün içinde yazılmıştır."

Projeler için 9-12 ay süre

TÜBİTAK açıklamasında ayrıca şu bilgelere yer verildi: "Aşı ve ilaç geliştirme projelerinin toplam süreleri en geç 9 ile 12 ay arasında değişmektedir. Projeler ile aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak olup tüm sonuçlar, ivedilikle insanlar üzerinde denemelerin yapılabilmesi amacıyla TÜSEB'e aktarılacaktır.

Bu sayede gerek hastaların tedavisinde gerekse risk gruplarının (sağlık personeli, virüs pozitif olanlar, yaşlılar vb) korunmaya alınmasında etkin aşı ve ilaçların geliştirmesi sağlanacaktır."
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