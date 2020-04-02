Cerrah nefes almaya başladı
Koronavirüsüne yakalanan hastaları tedavi etmek için çabalarken aynı hastalıkla mücadele eden Dr. Selçuk Köse, kendi kendine nefes almaya başladı.
|02 Nisan 2020 08:04
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Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi uzmanlarından Dr. Selçuk Köse, 20 Mart'ta koronavirüse yakalanmıştı. Köse'ye Çin'den gelen Favipiravir ilacı verilirken aynı zamanda kök hücre tedavisi uygulandı. 30 yıllık göğüs cerrahisi uzmanı Köse, 10 gün süren yoğun bakım tedavisine olumlu cevap verdi.
Uzman doktorların kök hücre tedavisi uyguladığı Köse, yoğun tedavi sonucunda kendi kendine nefes almaya başladı. İyi haberlere rağmen tedavisi yoğun bakımda süren Köse'nin ailesi, çok sevindiklerini ancak tehlikenin halen geçmediğini vurguladı.
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