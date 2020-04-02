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İnfaz hakimlerine yeni yetkiler

İnfaz teklifine göre infaz hakimlikleri artık cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri de inceleyip karara bağlayacak
 02 Nisan 2020 08:09
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İnfaz hakimlerine yeni yetkiler

TBMM Başkanlığı'na sunulan infaz yasa teklifiyle, 2001'de cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak amacıyla kurulan infaz hakimliklerine yeni görevler veriliyor.

Şikayetlere inceleme

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Teklif aynen yasalaşırsa, infaz hakimleri artık cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri de inceleyip karara bağlayacak. Ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere cezanın infazına yönelik hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli tüm kararları artık infaz hakimleri verecek. Denetimli serbestlik sürecinde karar verici olacak infaz hakimleri, bu süreçte mahkeme tarafından hükümlüye rehberlik etmesi için görevlendirilen uzmanın, hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında hazırlayacağı 3'er aylık raporlarını inceleyecek. İnfaz hakimi, iki yılı geçmemek üzere denetim süresi içinde hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verebilecek. Bu kapsamda hükümlüler, "belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma", "belirlenen yer veya bölgelere gitmeme" ve "belirlenen programlara katılma" yükümlülüklerinden biri veya birkaçından sorumlu tutulacak.

İtiraz edebilecek

İnfaz hakimi, hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında cezaevi tarafından hazırlanan gerekçeli raporu da inceleyecek; uygun bulması halinde hükümlünün koşullu salıverilmesine karar verecek. Açık cezaevinden yeniden kapalı cezaevine gönderilme, disiplin soruşturmasının süresinin uzatılması, hücreye koyma cezasının infazına başlanması gibi yaptırımlara karşı infaz hakimine itiraz edilebilecek.

İnfaz hakiminin kararlarına, Cumhuriyet savcısı 7 gün içinde itiraz edebilecek. İnfaz hakimliğine yeni görevler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020'den itibaren uygulanacak. Koşullu salıverme, denetimli serbestlik gibi konularda ise infaz hakimleri yetkilerini kullanmaya hemen başlayabilecek.
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