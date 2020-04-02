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6 ay 'korona' iznine çıkan mahkum geri döner mi?

TBMM Başkanlığı'na sunulan infaz teklifinde mahkümlara iki ay (uzatmalı 6 ay) korona izni verilmesi, akıllara "İzne çıkan mahküm döner mi?" sorusunu getirdi.
 02 Nisan 2020 08:11
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6 ay 'korona' iznine çıkan mahkum geri döner mi?

Milliyet infaz teklifine "mahküma korona izni" düzenlemesinin nasıl girdiğinin izini sürdü. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cinsel suçlar, uyuşturucu ve kadına yönelik şiddet suçları gibi suçların koşullu infaz indirimi ile denetimli serbestlik kapsamına girmemesi yönündeki kararlı tutumu üzerine, dışarı çıkacak mahkümların sayısının oldukça azalacağı tespiti yapıldı. Tekliften yaklaşık 40 bin kişinin yararlanabileceği, bunun da "cezaevlerini rahatlatma, salgından koruma" amacını karşılayamayacağı değerlendirildi. Açık cezaevlerindekilerin izne çıkarılmasıyla ilave 50 bin kişinin daha düzenleme kapsamına gireceği, bunun da ciddi bir rahatlama yaratacağı tespiti yapıldı.

125 binde 200

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Bu arada "Çıkan mahküm geri döner mi?" sorusu tartışmaya açıldı. Adalet Bakanlığı yetkilileri açık cezaevindeki mahkümların üç ayda bir "bir haftalık" izin kullandığını anımsatarak, bir yılda izin hakkını kullanan 125 bin mahkümdan sadece 200'ünün firar girişimi olduğunu, hiçbir mahkümun firarı göze alamayacağını dile getirdi.

Buna rağmen teklife "izne çıkan mahkümların geri dönmeme ihtimaline karşı" frenleyici tedbir kondu. "Firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilirler" hükmü teklife eklendi. Ayrıca izinden iki günden fazla süre geçtikten sonra dönenlere bir yıla kadar hapis cezası da teklife eklendi.

Tunç: Kimse yakmaz

İnfaz teklifinin görüşüleceği TBMM Adalet Komisyonu'nu yönetecek olan Başkanvekili ve Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Milliyet'e yaptığı açıklamada "Mahkumlar elbette dönecek. Kim sonuna gelmiş cezasının infazını yakmak ister. Zaten izindeki süre mahkumiyetlerinden de düşecek" dedi. İnfaz yasa teklifinin komisyondaki görüşmeleri yarın başlayacak.
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