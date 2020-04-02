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Sağlık verisinde yapay zeka teklifi

Koronavirüs desteklerinden yararlanmak isteyen bilişim sektörü, sağlık verilerinin bilimsel yöntemle incelenmesi için işbirliği teklifi yaptı.
 02 Nisan 2020 08:16
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Sağlık verisinde yapay zeka teklifi


Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, Bilişim Sanayicileri Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı ile Yazılım Sanayicileri Derneği tarafından yapılan ortak çağrıda, yazılım ve bilişimin, başta sağlık olmak üzere tüm sektörlerin işlerliğini sağlayan temel sektör olduğu belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle özel sektöre verilen desteklerden bilişimcilerin de yararlanması istenen açıklamada, şu talepler sıralandı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Genel Tebliğ' kapsamında diğer 16 sektöre tanınan olanaklar, yazılım ve bilişim sektörü için de sağlanmalı. Uzaktan/evden çalışma desteklenmeli. Bu amaçla internet bedelleri sıfırlanmalı ya da düşürülmeli, iletişimdeki ÖTV kaldırılmalı. Karantina koşullarının getirdiği yeni iş fırsatları hızla değerlendirilmeli ve öncelikli sektörler arasına alınmalıdır. Tahsil edilemeyen alacakların KDV ve Vergi ödemeleri ertelenmeli, muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi, KDV oranının 6 ay süreyle yüzde 1'e indirilmesi sağlanmalıdır. Mart ayından başlamak üzere 6 aylık bir sürede, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yazılım ve Bilişim Hizmetleri şirketlerinin kira ve işletme giderlerinin yarıya indirilmesi ve ödemelerin ertelenmesi / taksitlendirilmesi sağlanmalıdır."

Dijitale taşınsın

Açıklamada, son dönemde öne çıkan hastane ve sağlık verilerinin de dijital ortama taşınması teklifinde bulunularak, "Yapay zeka ve büyük veri alanında çalışan yerli yazılım firmaları ile ortak çalışma yürütülerek, sağlık verileri ivedilikle mercek altına alınmalı ve önlemler verilere dayalı bilimsel yöntemlerle geliştirilmelidir" çağrısında bulunuldu.
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