'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ankara Kuşu' kullanıcı adlı Twitter fenomeni Oktay Yaşar, gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Ankara Kuşu'nun kim olduğu ve gerçek kimliği merak konusu oldu. 'Ankara Kuşu' kullanıcı adı ile Twitter'da gündeme ilişkin tweetler atan kişi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ankara Kuşu kimdir?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Ankara Kuşu' kullanıcı adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi. Oktay Yaşar, gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu.. Oktay Yaşar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Kuşu adlı hesabın Twitter'da 500 bin civarı takipçisi bulunuyordu.

Ankara Kuşu adlı hesap son dönemde bir çok spekülatif bilgi yayınlıyordu. Örneğin son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınacağını, Ak Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun koronavirüse yakalandığını iddia etmişti.

Emniyet birimleri Ankara Kuşu'nun bağlantılarını ortaya çıkarmak için DM'lerini ve diğer dijital materyalleri incelemeye aldı.