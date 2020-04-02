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Bu belirtiler varsa 'koronafobidir'

Ateş basması, çarpıntı, nefes daralması, ellerde ayaklarda üşüme, öksürük... Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtiler her ne kadar koronavirüs gibi duruyorsa da aynı zamanda panik atak göstergesi. Sakin olun ve telefonla psikiyatrist desteği alın.
 02 Nisan 2020 08:41
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Bu belirtiler varsa 'koronafobidir'

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, tüm dünyada giderek artan vaka sayıları ve hastalığın aşı ya da ilacının olmaması nedeniyle halkta koronafobi oluşmaya başladığını söyledi. Peki korona mıyız yoksa koronafobi mi, nasıl ayırt edeceğiz? Prof. Dr. İsmail Balık, Hürriyet için anlattı:

HASTANELERE TEST İÇİN KOŞUYORLAR

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: "Günlerdir, belki de son yıllarda ekranlarda ve çevremizde COVID-19 pandemisi kadar uzun süre ve aşırı yoğunlukta hiçbir konu gündem oluşturmadı. Ayrıca sürekli gündeme gelen dramatik görüntüler, hızla artan rakamlar ve kesin tedavi ve aşının da olmayışı, bulaşmanın kolay olması gibi kaygıyı besleyen birçok unsur, doğal olarak toplumda bu salgının bir fobisinin de doğmasına sebep oldu. Depresif kişilik özelliği, kaygı bozukluğu olan kişilerde daha fazla olmak üzere birçok kişide giderek artan şekilde koronafobi belirtileri görülüyor ve bunların önemli bir kısmı hastanelere test yaptırmak için panik içinde başvuruyor.

DİKKAT KALICI OLABİLİR

Bu kişilerde fobi ya da panik atak belirtileri olarak, ateş basması, çarpıntı, nefes daralması, ellerde ayaklarda üşüme, öksürük görülebiliyor. Bu belirtiler, COVID-19 hastalığıyla karıştırılıyor. Bu kişiler, hem sağlık çalışanlarının gereksiz iş yükünü arttırıyor, hem de kendileri ve çevreleri açısından risk yaratıyor. Koronafobiden şüphelenenler kendi çabalarıyla sorunu aşmaya çalışmalı, başaramazlarsa telefonla psikiyatrist desteği almalı. Yoksa bir kısmında salgın bittikten sonra da kalıcı obsesyon görülebilir."

PSİKOSOSYAL DESTEK HATTI ALO 217

Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle artan kaygı, panikatak ve koronafobi vakaları için 81 ilde psikososyal destek hattı kurdu. '217' telefon numarası üzerinden kurulan psikososyal destek hattında, İstanbul için 47 hat ayrıldı. Her ilde mutlaka bulunan, Alo 217 için Adana'da ve Ankara'da 6, İzmir'de 9 hat oluşturuldu. Bu hatlar sağlıklı yaşam merkezleri, il ya da ilçe müdürlükleri ve bazı hastanelere ait. Psikososyal destek hattı sadece yetişkinlere değil, çocuklara da hizmet veriyor. Telefonları uzmanlar yanıtlıyor.
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