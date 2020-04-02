Katilleri yeni infaz kanunu kapsamına girmiyor

İNFAZ düzenlemesi kamuoyu ve siyasiler arasında iki yıldır tartışılıyordu. Bir sonuca bağlanamayan tartışmalara koronavirüs tehdidi son verdi. İnfaz kanun teklifi hızla hazırlanarak MHP ve AK Parti'nin ortak teklifi olarak Meclis'e sunuldu. İnfaz Kanunu değişikliği yasalaşınca, infaz savcılıkları her hükümlünün dosyasını ayrı değerlendirecek. Kanun kapsamına giren hükümlüler yönünden yeniden müddetname düzenlenecek. Kanun kapsamında yarı yarıya infaz, üçte iki infaz ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlananlar derhal tahliye edilecek. Bu şekilde 45 bin hükümlü tahliye edilirken, açık cezaevlerinden ise 45-50 bin mahküm izin formulü ile salıverilecek. Peki teklif kabul edilirse kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak?



Katillerine tahliye yok

ONLAR ÇIKAMAYACAK

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Teklifle cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, cinayet, kadına şiddet ve terör olmak üzere beş kategori suç kapsam dışı tutuldu. Bu nedenle bu suçlardan hüküm giyenler yarı yarıya infaz indirimi, cezayı konutta çekme, koşullu salıverilme, denetimli serbestlik alanlarında getirilen kolaylıklardan yararlanamayacaklar.

Bu durumda başta eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, diğer hükümlü HDP'liler ve FETÖ hükümlüleri de bu haklardan yararlanamayacaklar.

Ankara'da Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet, Emine Bulut'u çocuğunun gözleri önünde öldüren eski eşi Fedai Varan, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip vahşice öldüren Özgür Arduç, üniversite öğrencisi Şule Çet'i öldüren Çağatay Aksu ve Berk Akand da yeni infaz kanunu kapsamına girmiyor.

Teklifte tutuklular yer almıyor. Bu nedenle hem yargılandıkları hükümler hem de tutuklu olmaları bakımından Osman Kavala ile gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel gibi isimler de cezaevinde kalmaya devam edecekler.

YILMAZ TAHLİYE OLACAK MI

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten adam yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kürşat Yılmaz'ın da teklifin kapsamı içine giren suçları belirlenerek ceza indirim alacağı belirtildi. Yılmaz'ın avukatları, infaz hesabı yapılacağını, ancak tahliye konusunun netleşmediğini söylediler. Yılmaz'ın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, yapılacak infaz indirimleri denetimli serbestlik hükümleri yatacağı süreyi karşılarsa tahliyesinin sözkonusu olabileceği bildirildi.

BAVUL KAÇAKÇISINA CEZA İNDİRİMİ



Teklifle, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda da kritik düzenlemeler yapıldı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, kaçakçılık fiiline konu eşyanın değerinin "hafif" olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, "pek hafif" olması halinde ise üçte birine kadar indirilecek. Buna göre, bavulunda başta sigara olmak üzere kaçak eşya ile yakalanan vatandaşların aldıkları cezalarda değerinin hafifliğine göre ceza indirimi yapılacak. Ceza indirimi, yarı yarıya infaz uygulaması ve denetimli serbestlik hükümleriyle çok sayıda hükümlünün tahliyesine yol açacak. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda düzenlenen suçlar bakımından kovuşturma (yargılama) evresinde de etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Etkin pişmanlık hükümleri, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilecek, edilmemesi halinde kovuşturma evresinde hakim tarafından sanığa ihtar yapılacak. Cumhuriyet savcısı usulüne uygun olarak ihtar yapmışsa, hakimin yeniden ihtarına gerek olmayacak. Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 90 gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Hazine'ye ödedikleri takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek. Bu kişiler açısından ise etkin pişmanlıkla tahliye yolu açılacak.