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Sevda öğretmen Kenya'da su kuyusu açtırıp, İdlib şehitlerinin adını verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Sevda Deliormanlı (37), 10 yıl boyunca biriktirdiği ek gelirleriyle Kenya'da su kuyusu açtırdı. Sevda öğretmen, yaklaşık 40 bin liraya mal olan kuyuya ise İdlib şehitlerinin adını verdi.
 02 Nisan 2020 08:58
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Sevda öğretmen Kenya'da su kuyusu açtırıp, İdlib şehitlerinin adını verdi

Bodrum Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'nda 2009 yılından beri anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Sevda Deliormanlı, dünyaya örnek olacak bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Deliormanlı, yıllardır gitmek için hayalini kurduğu Afrika'ya gidişinin sadece seyahati kapsamaması için kolları sıvadı ve ihtiyacı olan bir köy okuluna su kuyusu açtırmak için girişimlere başladı. 14 Mart'ta Kenya'nın Mombasa şehrine bağlı Malindi köyüne giden Sevda öğretmen, köy okulunun bahçesinde, Dünya Su Günü'nde su kuyusu açtırdı.

'10 YILLIK BİRİKİMİMLE SU KUYUSU AÇMAYA KARAR VERDİM'

Kuyuya İdlip şehitlerinin adını veren Sevda öğretmen, "Herkesin gönlünde bir Afrika yatar. Yıllardır gidebilmek için hayalini kurduğum Afrika'ya sadece seyahat için gidemezdim. Her yıl öğretmenlik mesleğimden gelen ek gelirlerimden 10 yıllık birikimimle su kuyusu açmaya karar verdim. Yaklaşık 6 ay kadar önce başladım araştırmaya. Kenya'nın Mombasa şehrine bağlı Malindi'ye iki saat zorlu yolla ulaşılan Mugumoni okuluna, su kuyusu açmaya karar verdik" dedi.

'SU KUYUSU AÇARKEN EVRENSEL BİR MESAJI DA VERMEK İSTEDİM'

Deliormanlı, Dünya Su Günü'nde açılışı yapılan su kuyusunun hikayesini şöyle anlattı:

"Okuldaki 830 öğrencinin görevi, her gün okula gelirken ihtiyaçları olan suyu bidonlarıyla, evlerine yakın olan kuyudan 3-4 saatlik yol mesafesinde yanlarında getirmekti. Bu sadece Mugumoni ilkokuluna özgü bir şey değil aslında, Afrika'daki binlerce okul ve yerel halk aynı sorunla yüz yüze. Sade bir vatandaşım, gelirimle ömrümde ancak bir, belki iki tane kuyu açabilirim. Burada su kuyusu açarken evrensel bir mesajı da vermek istedim. Dünya Su Günü bu yüzden seçilmiş bir tarihti. Su kaynaklarının dikkatli kullanılması, tasarrufu ve korunması, bizler ve gelecek nesiller için büyük önem arz ediyor."

'KARANTİNA SÜRECİNE UYDUM'

Sevda öğretmen, yerli halkın kendisine çok teşekkür ettiğini belirtip, "Onların bana teşekkür için hazırladıkları dans gösterileri, çekimser bakışları ve beni sevgiyle kabul edişleri hala aklımda. Ülkeme döndükten sonra 14 gün boyunca karantina sürecine uydum" diye konuştu.
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