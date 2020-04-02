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ABD'de yaşayan doktor Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız

Amerika'dan Türkiye'deki canlı yayına katılan Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. Çilingiroğlu, Amerika'daki tedavi ve ilaç masraflarına değinerek, Türkiye'dekilerin çok şanslı olduğunu dile getirdi.
 02 Nisan 2020 09:25
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ABD'de yaşayan doktor Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız


Habertürk'te Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına, Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, video konferans ile konuk oldu.

Koronavirüs ve Amerika'daki duruma dair açıklamalar yapan Çilingiroğlu, Amerika'daki sağlık sistemini eleştirirken, Türkiye'deki sağlık sistemindeki kolaylıklara ve ilaç teminine değindi.

"AMERİKA'DA HASTANEYE GİDİYORSUNUZ GÖĞÜS AĞRISI İÇİN 20 BİN DOLAR"
Amerika'da tedavi ve ilaç ücretlerinin çok pahalı olduğunu belirten Çilingiroğlu, "33 milyona yakın Amerikalı işini kaybetti. Bunların depresyonu var, bunların ilaçlarını nasıl alacağı var. Siz Türkiye'desiniz, çok şanslısınız. Gene ülkemizde 50 lira veriyorsun SGK oluyorsun hiç çalışmasan. Devletimizden Allah bin kere razı olsun, yönetimimizden bin kere razı olsun. Amerika'da bir ilaç almak ne kadar pahalı? Bir hastaneye gidiyorsunuz göğüs ağrısı için 20 bin dolar. Zaten adam evinin kirasını ödeyemiyor, hasta gidip ilacını alamıyor." ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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