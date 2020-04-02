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Koronavirüsü yenen Albayrak ilk kez konuştu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü yenip taburcu olduktan sonra yaşadığı zor günleri anlattı. Albayrak: Burada önemli olan insanın psikolojisi. Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim.
 02 Nisan 2020 09:27
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Koronavirüsü yenen Albayrak ilk kez konuştu

Kendisi gibi virüsü kapan eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'la hastanede tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 15 gün sonra taburcu oldu.

''Ateş, öksürük, halsizlik vardı''

Abdurrahim Albayrak, yaşadıklarını Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e şöyle anlattı; ''Ateş, öksürük, halsizlik vardı. Yani grip ya da soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman yaşadığınız şeyler. Şikayetlerim devam edince doktoruma başvurdum. Hastaneye gittim tetkikler yapıldı. Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla da iki hafta süren bir hastane süreci yaşadım. Elbette sıkıntılarım oldu.

''Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı''

Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı. Burada önemli olan insanın psikolojisi. Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim.

''Hastalığın yaşla ilgisi var''

Aynı hastalığa yakalanan oğlum ve eşimi göremediğim için onlar için de elimden sadece dua etmek geldi. Binlerce telefon ve mesaj aldım. Çoğuna cevap veremedim. Ama hepsi moral oldu. Hastalığın yaşla ilgisi var ama insanın moralinin yerinde olması her şeyden önemli. Size diyorum ki evinizde kalın, devletimizi dinleyin. Hastanelerimiz, doktorlarımız mükemmel. Evde kalırsak onların da işi rahatlar. Evde kal hastanede kalma. Bunu sürekli söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim.''

Her türlü izolasyonun sağlandı

Albayrak'la birlikte eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak da Koronavirüs'e yakalanmıştı. Taburcu edilmelerinin ardından Şükran Hanım evlerinde kalırken Abdurrahim Albayrak, tedbir amaçlı şirketinde kendisine ait özel odaya yerleşti. Odanın her türlü izolasyonun sağlandığı belirtildi.
Sabah
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