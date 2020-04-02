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Beyoğlu'nda iş hanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
 02 Nisan 2020 09:31
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Beyoğlu'nda iş hanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bereketzade Mahallesi, Şimşir Sokak üzerindeki bulunan beş katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede çatı katını sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Beyoğlu ve Fatih İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine İtfaiye ve sağlık ekipleri binaya girerek arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin incelemesi sonucunda 1 kişinin cesedine ulaşıldı.

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirleme çalışması ve yangınla ilgili çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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