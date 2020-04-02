MSB: Saldırı hazırlığında bulunan 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
|02 Nisan 2020 09:40
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
02 Nisan 2020 08:21
|Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 01:31
|'Terörden Arananlar Listesi' yenilendi
01 Nisan 2020 16:26
|FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis
01 Nisan 2020 15:56
|Yeni delilden dolayı, Mustafa Ulaşlı'nın takipsizlik kararı kaldırıldı
01 Nisan 2020 11:32
|FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
01 Nisan 2020 11:31
|HDP'li eski Başkan 'koronavirüs'ten tahliye oldu
01 Nisan 2020 11:24
|FETÖ'cü savcının darbe yanlısı komiseri koruması gerekçeli kararda
01 Nisan 2020 11:10
|İşbirlikçiden İran istihbaratı itirafı
01 Nisan 2020 09:27
|55 günlük takiple etkisiz hale getirildi
01 Nisan 2020 09:25