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Sağlık sigortası bulunan Koronavirüslülere 'özel' jest

Özel sağlık sigortalarında yaşanan koronavirüs kargaşası bitti. Şirketler, hukukçuların da devreye girmesiyle, 'jest' adı altında müşterilerinin tedavilerinin karşılanacağını açıkladı.
 02 Nisan 2020 09:51
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Sağlık sigortası bulunan Koronavirüslülere 'özel' jest

Sağlık sigortalarında bir süredir devam eden koronavirüs tartışması hukukçuların da devreye girmesiyle bitti. Sağlık sigortası yapan şirketler, pandami hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde virüs tedavisine ilişkin ortaya çıkacak fark ücreti ve tedavi giderlerini ödemeye başladılar. Bugüne kadar sadece bir şirket hariç Acıbadem, Türk Nippon Sigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Groupamave Sompo'nun da aralarında bulunduğu sigorta şirketleri açıklama yaparak 'jest' uygulaması kapsamında ödeme yapacağını duyurdu.

HUKUKİ DAYANAĞI

Şirketlerden yapılan açıklamalarda bu tarihten sonraki tüm yeni sağlık sigortalılarında da poliçelere COVID-19 tedavi giderlerin ekleneceği de belirtildi. Hazine Müsteşarlığı belirlediği 'genel şartlar' listesinde 'salgın hastalıklar'ı kapsam dışı tutmazken, bazı şirketler bugüne kadar özel sağlık sigortası yaparken kapsam dışına çıkarıyordu. Ancak hukukçular bu durumun Hazine'nin belirlediği kriterlere aykırı olduğunu belirterek mahkeme yolununun açık olduğunu savunuyordu.

GÜVENİ PEKİŞTİRDİ

Kamuoyuna da yansıyan tartışmalar sigorta şirketlerinden gelen açıklamalarla son buldu. Sadece yabancı bir şirketten bugüne kadar bir açıklama gelmedi. O şirketin de genel merkezden haber beklediği öğrenildi. Yaşanan gelişmeleri doğrulayan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür AKŞAM'a yaptığı açıklamada "Biz sigorta brokerleri olarak müşterilerimizi temsil ettiğimiz için sigortalılarımızın bu salgından dolayı mağdur olmaması bizim için çok önemliydi. Özel sağlık sigortalarında ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında genel istisna olan salgının ülkemizin önde gelen sigorta şirketleri tarafından sigorta kapsamına alınması sektöre olan güveni pekiştirdi" dedi.

SGK'LI VEYA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI OLANLAR NE YAPACAK?

Özel sigortası olmayan ancak 'tamamlayıcı sigortası' ve SGK'lı olanlar için ise hastane süreci biraz farklı işliyor. Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortasında SGK'nın her hastane ile anlaşması bulunmuyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında süreç şöyle işliyor:

. Bu tür sigortası olanlar, herhangi bir bir hastaneye gittiğinde koronavirüs teşhis ve tedavisinde tanı konulana kadar tüm giderleri karşılanıyor.

. 'Pozitif' teşhis konulması durumunda ise tedavi gideri poliçe teminatına bağlı olarak ödeniyor.

NAKİL HAKKI VAR

. Yani hastanın imza attığı tamamlayıcı poliçede hastane ile SGK'nın anlaşması yoksa o hastane giderleri karşılamıyor.

. Bu durumda hastanın anlaşmalı bir hastaneye veya devlet hastanesine nakil hakkı bulunuyor.

. Süreç SGK sigortalıları için de benzer şekilde işliyor

YAŞAR KIZILBAĞ
Akşam
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SGK REHBERİ MANŞETLER
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