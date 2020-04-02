ABD, 100 bin ceset torbası temin etmeye çalışıyor

CANLI YAYINDA SERT TARTIŞMA! ÜNLÜ DOKTOR YAYINI TERK ETTİ!

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. Ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Kovid-19'un tedavisinin ABD'de bulunacağı yönündeki sözlerine aralarında Bilim Kurulu üyesinin de olduğu konuklar tarafından itirazlar gelmesi üzerine sinirlenerek "Bir daha yayınınıza katılmayacağım" dedikten sonra yayını terk etti. Didem Arslan Yılmaz bunun üzerine "Katılmıyorsanız da katılmayın canım Allah Allah.” dedi...